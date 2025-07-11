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Okko представил собственного маскота ― трехглазого монстрика БубOkko

Иллюстрация: пресс-служба Okko

У Okko появился собственный маскот ― пушистый трехглазый монстрик по имени БубOkko. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

С 11 июля БубOkko встречает юных зрителей в детском профиле сервиса, помогая им выбрать фильмы или мультики. Здесь же дети могут поиграть с монстриком в игры или поотвечать на вопросы в квизах.

Пообщаться с БубOkko можно и офлайн ― в сети ресторанов «Вкусно ― и точка», где игрушки с маскотом теперь продаются в наборе «Кидз Комбо». Еще с БубOkko можно сделать совместное фото и видео ― благодаря AR-маске в приложении VK.

Игрушки с БубOkko во «Вкусно ― и точка»
© Пресс-материалы

В дизайне БубOkko отразился фирменный стиль онлайн-кинотеатра ― ярко черничный окрас и узнаваемые три точки, которые превратились в тройку глаз. По задумке БубOkko может быть самым разным, подстраиваясь под характер ребенка, ― аниме-героем, космонавтом-исследователем, фэнтези-рыцарем, звездой футбола или секретным агентом 00ko.

Видео: Okko

Вот как сам БубOkko прокомментировал новость: «Бу! Испугались? А не надо. Ведь все бубудет классно! Я — ваш пушистый проводник по миру кино, сериалов, мультфильмов и всего-всего, что можно залипательно посмотреть в детском профиле Okko».

Маскот рассказал, откуда он взялся: «В цифровом царстве, в фильмовом государстве случилось как‑то глобальное обновление… Но один из рыцарей IT случайно загрузил неизвестный файл. Он открылся, и тысячи кодов вызвали бубическую вспышку фиолетового цвета. Так появился я — БубOkko!».

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