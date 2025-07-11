Okko представил собственного маскота ― трехглазого монстрика БубOkko

Вот как сам БубOkko прокомментировал новость: «Бу! Испугались? А не надо. Ведь все бубудет классно! Я — ваш пушистый проводник по миру кино, сериалов, мультфильмов и всего-всего, что можно залипательно посмотреть в детском профиле Okko».