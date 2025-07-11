В японском отеле сделали мини-кровати для плюшевых игрушек

Все больше молодых людей в стране путешествуют в стране с мягкими игрушками. Некоторые кладут их в рюкзаки со специальными прозрачными окошками, а другие носят на руках. Многие пользователи социальных сетей делятся снимками своего времяпровождения в такой компании.