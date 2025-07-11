В японском отеле сделали мини-кровати для плюшевых игрушек

Отели в Японии предлагают мини-кроватки и пижамы для мягких игрушек. Об этом пишет South China Morning Post.
В конце июня японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с плюшевыми игрушками. За дополнительные 300 иен (около 160 рублей) гости получают мини-кроватку для игрушек, а также бесплатные пижамы маленького размера, которые можно использовать во время пребывания.
Все больше молодых людей в стране путешествуют в стране с мягкими игрушками. Некоторые кладут их в рюкзаки со специальными прозрачными окошками, а другие носят на руках. Многие пользователи социальных сетей делятся снимками своего времяпровождения в такой компании.
Ван Люфэн, консультант по психологии Китайской ассоциации психического здоровья, говорит, что мягкие игрушки обеспечивают чувства комфорта и дружеского плеча. «Они не разговаривают, не осуждают, но они всегда рядом с вами. Это форма безусловной эмоциональной поддержки», — сказал Ван.
Недавно китайскому отелю запретили предоставлять «услугу пробуждения» с красными пандами. Поводом стали опасения, связанные с безопасностью и защитой прав животных.