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В японском отеле сделали мини-кровати для плюшевых игрушек

Фото: Marina Shatskih/Unsplash

Отели в Японии предлагают мини-кроватки и пижамы для мягких игрушек. Об этом пишет South China Morning Post.

В конце июня японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с плюшевыми игрушками. За дополнительные 300 иен (около 160 рублей) гости получают мини-кроватку для игрушек, а также бесплатные пижамы маленького размера, которые можно использовать во время пребывания.

Все больше молодых людей в стране путешествуют в стране с мягкими игрушками. Некоторые кладут их в рюкзаки со специальными прозрачными окошками, а другие носят на руках. Многие пользователи социальных сетей делятся снимками своего времяпровождения в такой компании.

Ван Люфэн, консультант по психологии Китайской ассоциации психического здоровья, говорит, что мягкие игрушки обеспечивают чувства комфорта и дружеского плеча. «Они не разговаривают, не осуждают, но они всегда рядом с вами. Это форма безусловной эмоциональной поддержки», — сказал Ван.

Недавно китайскому отелю запретили предоставлять «услугу пробуждения» с красными пандами. Поводом стали опасения, связанные с безопасностью и защитой прав животных.

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