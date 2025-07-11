Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании и торговле людьми

Бывшая помощница Канье Уэста Лорен Пичотта обновила иск против рэпера, который она впервые подала в июне 2024 года. К уже заявленным обвинениям в домогательствах, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки, добавились новые ― в сексуализированном насилии и торговле людьми. Копию документа изучил Variety.
В обновленном иске Пичотта также обвиняет Уэста в побоях, нападении, гендерной дискриминации, неспособности предотвратить домогательства, преследовании, незаконном лишении свободы и умышленном причинении морального вреда.
«Йе позволял себе непристойные комментарии о теле мисс Пичотты, требовал, чтобы она носила обтягивающую одежду, регулярно лапал ее, заставлял смотреть, как он занимается сексом с другими женщинами, присылал ей откровенные фотографии и требовал того же от нее, а также неоднократно настаивал, чтобы она присоединялась к его сексуальным контактам, на что она отказывалась, — говорится в жалобе. ― Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс».
По словам Пичотты, рэпер предлагал другим людям «заняться с ней сексом в обмен на возможность переспать с их партнером». В иске утверждается, что Уэст «регулярно предлагал женщин в качестве сексуальных „подарков“ другим мужчинам».
Девушка говорит, что музыкант склонял ее совершить с ним половой акт, давая ложные обещания карьерного роста, а в противном случая угрожал публичным унижением, онлайн-преследованием и увольнением.
Как сообщают адвокаты истицы, после отказов ассистентки Уэст уволил ее осенью 2023 года, но и затем продолжил преследование ― переехал в жилой комплекс, где жила Пичотта, и однажды «схватил ее за горло». После того, как девушка переехала во Флориду «в попытке скрыться от него», рэпер, как утверждается, начал ложно сообщать в экстренные службы о тяжких преступлениях по ее адресу, таких как насилие над детьми и убийства. «Пичотта не могла предсказать, когда и появятся ли сотрудники правоохранительных органов у ее дома», ― говорится в жалобе.
Пичотта требует взыскания с Уэста компенсации вреда, включая утраченный доход в прошлом и будущем. Представители музыканта пока не комментировали новые обвинения. Первоначальные заявление девушки они назвали ложными и пообещали подать встречный иск. По словам представителей рэпера, девушка шантажировала Канье, предлагала ему секс и отправляла без спроса нюдсы.