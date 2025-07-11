Первую сумку Hermès Birkin продали на аукционе за 7 млн евро
Семейство Хилл возвращается в Арлен в трейлере перезапуска «Царя горы»
Бенни Бланко не узнает песни, над которыми он работал
Гай Ричи не снимет сиквел «Дома у дороги»
Вышел трейлер фильма «Mr. Wonderful» — одной из последних работ Майкла Мэдсена
Во Франции мужчина забыл жену на заправке и вспомнил о ней, проехав 300 километров
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе во время жары
У бренда Джастина Бибера Skylrk вышла первая коллекция
Барак Обама и создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид создадут скетч-комедию об истории США для HBO
Хью Грант заснул в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон
В сети появился трейлер сериала «Чужестранка: Кровь от крови моей» — приквела «Чужестранки»
Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца
В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара
Власти Шотландии не разрешили Юэну Макгрегору заменить крышу в собственном доме
Okko выпустит скринлайф-хоррор «Подмена» с Беном МакКензи
Директору МХАТа им. Горького Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате
Звезда «Бриджертонов» Люк Ньютон сыграет дизайнера Александра МакКуина в спектакле
Владельцы баров Петербурга начали сбор подписей под обращением к Беглову
СМИ: в разработку запустили сразу несколько игр по Fallout
Досуг в России подорожал на треть
Софи Тернер назвала сексуальные сцены в «Игре престолов» «по-настоящему безумными»
Оззи Осборн нарисовал картины вместе с шимпанзе
Netflix снимет сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку»
Про отель, в котором снимали «Грязные танцы», сделают сериал
Спин-офф «Теории большого взрыва» о владельце магазина комиксов запущен в производство
В Китае таксистка возит с собой тяжелобольного сына, а пассажиры оставляют ему записки с пожеланиями
Философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж в РФ
Семья из Техаса спасла утят, упавших в водосток. Посмотрите видео

Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании и торговле людьми

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Бывшая помощница Канье Уэста Лорен Пичотта обновила иск против рэпера, который она впервые подала в июне 2024 года. К уже заявленным обвинениям в домогательствах, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки, добавились новые ― в сексуализированном насилии и торговле людьми. Копию документа изучил Variety.

В обновленном иске Пичотта также обвиняет Уэста в побоях, нападении, гендерной дискриминации, неспособности предотвратить домогательства, преследовании, незаконном лишении свободы и умышленном причинении морального вреда.

«Йе позволял себе непристойные комментарии о теле мисс Пичотты, требовал, чтобы она носила обтягивающую одежду, регулярно лапал ее, заставлял смотреть, как он занимается сексом с другими женщинами, присылал ей откровенные фотографии и требовал того же от нее, а также неоднократно настаивал, чтобы она присоединялась к его сексуальным контактам, на что она отказывалась, — говорится в жалобе. ― Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс».

По словам Пичотты, рэпер предлагал другим людям «заняться с ней сексом в обмен на возможность переспать с их партнером». В иске утверждается, что Уэст «регулярно предлагал женщин в качестве сексуальных „подарков“ другим мужчинам».

Девушка говорит, что музыкант склонял ее совершить с ним половой акт, давая ложные обещания карьерного роста, а в противном случая угрожал публичным унижением, онлайн-преследованием и увольнением.

Как сообщают адвокаты истицы, после отказов ассистентки Уэст уволил ее осенью 2023 года, но и затем продолжил преследование ― переехал в жилой комплекс, где жила Пичотта, и однажды «схватил ее за горло». После того, как девушка переехала во Флориду «в попытке скрыться от него», рэпер, как утверждается, начал ложно сообщать в экстренные службы о тяжких преступлениях по ее адресу, таких как насилие над детьми и убийства. «Пичотта не могла предсказать, когда и появятся ли сотрудники правоохранительных органов у ее дома», ― говорится в жалобе.

Пичотта требует взыскания с Уэста компенсации вреда, включая утраченный доход в прошлом и будущем. Представители музыканта пока не комментировали новые обвинения. Первоначальные заявление девушки они назвали ложными и пообещали подать встречный иск. По словам представителей рэпера, девушка шантажировала Канье, предлагала ему секс и отправляла без спроса нюдсы.

Расскажите друзьям