Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании и торговле людьми

«Йе позволял себе непристойные комментарии о теле мисс Пичотты, требовал, чтобы она носила обтягивающую одежду, регулярно лапал ее, заставлял смотреть, как он занимается сексом с другими женщинами, присылал ей откровенные фотографии и требовал того же от нее, а также неоднократно настаивал, чтобы она присоединялась к его сексуальным контактам, на что она отказывалась, — говорится в жалобе. ― Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс».