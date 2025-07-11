Семейство Хилл возвращается в Арлен в трейлере перезапуска «Царя горы»

На ютуб-канале Hulu появился двухминутный трейлер перезапуска «Царя горы». Комедийный мультсериал вернется с 14-м сезоном спустя 15 лет, премьера ― 4 августа.
В ролике показано, как Хэнк и Пегги возвращаются в свой дом в Арлене, штат Техас, к радости соседей ― Бумхауэра, Билла и Дейла. До этого Хэнк несколько лет работал на заводе по производству пропана в Саудовской Аравии. Повзрослевший Бобби теперь работает в суши-баре шеф-поваром и экспериментирует с пивоварением.
Hulu также объявила, что к актерскому составу присоединится комик и корреспондент The Daily Show Ронни Ченг. Он озвучит Каана Суфанусинфона — высокомерного лаосского соседа Хэнка. В оригинальном шоу этого персонажа озвучивал Тоби Хасс.
К озвучке своих персонажей вернутся Майк Джадж, Кэти Наджими, Памела Адлон, Стивен Рут, Лорен Том и Тоби Хасс. Производством нового сезона занимается 20th Television Animation. Создатели сериала Майк Джадж и Грег Дэниелс выступают исполнительными продюсерами.
«Царь горы» дебютировал на канале Fox в 1997 году. Вышло 13 сезонов проекта, шоу получило «Эмми», а в 2010-м его закрыли из‑за низких рейтингов. Слухи о возрождении ситкома ходили с 2017 года. Тогда Джадж и Дэниелс, а также актеры озвучки воссоединились на фестивале Sketchfest в честь 20-летия комедии. Официально о возвращении сериала создатели объявили в начале 2022 года.