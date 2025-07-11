Семейство Хилл возвращается в Арлен в трейлере перезапуска «Царя горы»

В ролике показано, как Хэнк и Пегги возвращаются в свой дом в Арлене, штат Техас, к радости соседей ― Бумхауэра, Билла и Дейла. До этого Хэнк несколько лет работал на заводе по производству пропана в Саудовской Аравии. Повзрослевший Бобби теперь работает в суши-баре шеф-поваром и экспериментирует с пивоварением.