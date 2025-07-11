Бенни Бланко не узнает песни, над которыми он работал

Ведущий спросил Бланко, почему он не знает, какая музыка принадлежит ему. «Я стар и ничего не помню. И я записал сотни песен, которые вышли в свет», — ответил он. Бланко добавил, что создает музыку уже 16 лет, и попросил ведущего представить, как он вспоминает всех, у кого брал интервью в собственном подкасте.