Бенни Бланко не узнает песни, над которыми он работал

Музыкальный продюсер Бенни Бланко признался в подкасте «Therapuss», что забывает композиции, которые он создавал.
«Первым большим поп-продуктом, над которым я когда‑либо работал, была Бритни Спирс. Иногда я бываю в ресторане и думаю: „Боже мой, эта песня такая классная“. И я ее ищу в Shazam, а потом оказывается, что это моя собственная песня», — объяснил он.
Ведущий спросил Бланко, почему он не знает, какая музыка принадлежит ему. «Я стар и ничего не помню. И я записал сотни песен, которые вышли в свет», — ответил он. Бланко добавил, что создает музыку уже 16 лет, и попросил ведущего представить, как он вспоминает всех, у кого брал интервью в собственном подкасте.
На протяжении карьеры Бланко работал с Бритни Спирс над «Circus», «TiK ToK» Кеши, «Teenage Dream» Кэти Перри, «Diamonds» Рианны и «Happier» Эда Ширана. Он также сотрудничал со своей невестой Селеной Гомес над песней «Same Old Love» 2015 года за несколько лет до того, как они начали встречаться.