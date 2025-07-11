Гай Ричи не снимет сиквел «Дома у дороги»

Весной этого года стало известно, что Ричи занял пост режиссера сиквела «Дома у дороги». Картину выпустит студия Amazon MGM по сценарию Уилла Билла. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно, что звезда оригинальной ленты Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Послезавтра») вернется к своей роли.

Продюсерами «Дома у дороги-2» станут Чарлз Ровен и Алекс Гартнер из Atlas Entertainment, а также Джилленхол и Джош МакЛоклин из Nine Stories Productions.