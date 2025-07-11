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Гай Ричи не снимет сиквел «Дома у дороги»

Фото: кадр из видео с канала Hollywood Insider/YouTube

Британский режиссер Гай Ричи покинул пост режиссера «Дома на дороге 2». Об этом пишет Variety.

Пока неясно, почему Ричи расстался с проектом, в котором Джейк Джилленхол вновь исполняет главную роль. Производство фильма должно начаться в сентябре этого года.

Весной этого года стало известно, что Ричи занял пост режиссера сиквела «Дома у дороги». Картину выпустит студия Amazon MGM по сценарию Уилла Билла. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно, что звезда оригинальной ленты Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Послезавтра») вернется к своей роли.
Продюсерами «Дома у дороги-2» станут Чарлз Ровен и Алекс Гартнер из Atlas Entertainment, а также Джилленхол и Джош МакЛоклин из Nine Stories Productions.

Исполнительным продюсером будет Айван Аткинсон.
Боевик «Дом у дороги» вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2024 году, его снял режиссер Даг Лайман. В картине помимо Джилленхола сыграли Даниела Мелкиор, Билли Магнуссен и Конор МакГрегор. В первые восемь недель после релиза фильм посмотрели почти 80 млн зрителей.

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