Майкл Мэдсен скончался 3 июля в возрасте 67 лет о в результате сердечного приступа. Его тело нашли дома в Малибу. Согласно данным платформы iMDb, Мэдсен должен появиться в более чем 10 проектах, включая фильм «Ведьмин час» с Уильямом Форсайтом и Тони Тоддом и «Американский протокол» с Эриком Робертсом.