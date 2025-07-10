На ютуб-канале Red Basket Films опубликовали трейлер фильма «Mr. Wonderful» — одной из последних работ скончавшегося актера Майкла Мэдсена, звезды «Убить Билла» и Омерзительной восьмерки».
Мэдсен сыграл в картине профессора, которого отправляют на пенсию спустя 20 лет работы в университете. «Вы не вдохновлены. Просто сфокусируйтесь на писательстве», — говорит ему коллега в трейлере.
Пока герой борется за продолжение своей карьеры, в его доме неожиданно появляется 30-летний сын, которого преследует опасный наркоторговец. Одновременно с этим его отец сталкивается с прогрессирующей деменцией.
Три поколения семьи встречаются в одном пространстве самым неожиданным образом, и каждый ищет в складывающихся обстоятельствах ищет цель и смысл. Авторы картины тем временем исследуют связь между отцами и сыновьями, тяжесть наследия и объединяющее поколения стремление к искуплению.
Помимо Мэдсена, в драме снялись Роберт Миано, Бриттани Андервуд, Лев Темпл, Брэдли Страйкер. Режиссером фильма выступил Марк Дэвид. Он поставил ленту по сценарию Дэниела Блейка Смита, основанном на романе Смита «Mr. Wonderful».
Художником-постановщиком экранизации выступил Фаьио Дель Персио, оператором — Марк Дэвид. Исполнительными продюсерами проекта стали Стюарт Брент Смит, Ник Филд, Джордж Беннетт и Джереми Фокс.
Майкл Мэдсен скончался 3 июля в возрасте 67 лет о в результате сердечного приступа. Его тело нашли дома в Малибу. Согласно данным платформы iMDb, Мэдсен должен появиться в более чем 10 проектах, включая фильм «Ведьмин час» с Уильямом Форсайтом и Тони Тоддом и «Американский протокол» с Эриком Робертсом.