Во Франции мужчина забыл жену на заправке и вспомнил о ней, проехав 300 километров

Во Франции мужчина забыл жену на автозаправке и осознал это, только проехав 300 км. Об этом написал телеканал France3.
Найти супругу 62-летнему французу оказалось не так просто: он не помнил, где именно заправлял автомобиль. Водитель был вынужден обратиться в жандармерию. Полицейские проверили камеры наблюдения, но не нашли потерянную женщину.
Вместе с парой путешествовала их 22-летняя дочь, но девушка не смогла помочь в поисках. Она проспала остановку, во время которой ее отец случайно оставил маму посреди пути.
В результате забытую жену вычислили по данным сотовой связи. Она оказалась в Де-Севре в Новой Аквитании и, как выяснилось, уже тоже обратилась к правоохранителям — спустя несколько часов ожидания на автостраде.
Полиция велела забывчимому французу вернуться за супругой и привезти ее домой. Жандармы расследовали случившееся и пришли к выводу, что мужчина действительно не имел дурных намерений и просто оплошал.