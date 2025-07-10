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Во Франции мужчина забыл жену на заправке и вспомнил о ней, проехав 300 километров

Фото: Mehluli Hikwa/Unsplash

Во Франции мужчина забыл жену на автозаправке и осознал это, только проехав 300 км. Об этом написал телеканал France3.

Найти супругу 62-летнему французу оказалось не так просто: он не помнил, где именно заправлял автомобиль. Водитель был вынужден обратиться в жандармерию. Полицейские проверили камеры наблюдения, но не нашли потерянную женщину.

Вместе с парой путешествовала их 22-летняя дочь, но девушка не смогла помочь в поисках. Она проспала остановку, во время которой ее отец случайно оставил маму посреди пути.

В результате забытую жену вычислили по данным сотовой связи. Она оказалась в Де-Севре в Новой Аквитании и, как выяснилось, уже тоже обратилась к правоохранителям — спустя несколько часов ожидания на автостраде.

Полиция велела забывчимому французу вернуться за супругой и привезти ее домой. Жандармы расследовали случившееся и пришли к выводу, что мужчина действительно не имел дурных намерений и просто оплошал.

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