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Перезапуск «Клиники» официально состоится! В нем снимутся Зак Брафф, Сара Чок и Дональд Фэйсон

Фото: NBC

Перезапуск «Клиники» официально состоится: американский телеканал ABC заказал продолжение ситкома. Об этом сообщил Deadline.

В проекте снимутся Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок, они вернутся к своим ролям из оригинального сериала. Шоураннерами будут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над «Клиникой».

Шоураннер и создатель культового шоу Билл Лоуренс выступит исполнительным продюсером ребута наряду с Джеффом Инголдом и Лизой Катцер из компании Doozer. Когда перезапуск выйдет на экраны, пока неизвестно.

Новый сериал расскажет о Джее Ди Дориане и Кристофере Терка, которые впервые за долгое время вновь работают вместе. За прошедшие годы медицина изменилась, интерны изменились, но дружба героев выдержала испытание временем.

По информации СМИ, актриса Джуди Рейес также может присоединиться к проекту. В данный момент она ведет переговоры и пытается совместить съемки в криминальной драме «Большой потенциал» и продолжении «Клиники».

«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Он выходил на экраны с 2001 по 2010 год, всего вышло 9 сезонов сериала.

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