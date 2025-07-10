Джейсон Момоа дает отпор колонизаторам Гавайев в трейлере сериала «Вождь войны»

Над проектом работали также в роли исполнительных продюсеров Питер Чернин, Сиббетт, Дженно Топпинг, Трэйси Кук, Брайан Медоза и Джастин Чон. Последний ко всему прочему срежиссировал первые два эпизода (всего в шоу их девять).