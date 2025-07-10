Джейсон Момоа дает отпор колонизаторам Гавайев в трейлере сериала «Вождь войны»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Вождь войны» («Chief of War») с Джейсоном Момоа («Аквамен», «Игра престолов») в главной роли. Он выйдет 1 августа на стриминговом сервисе Apple TV+.
Проект повествует об объединении и колонизации Гавайев в конце XVIII века. История будет рассказана с точки зрения коренных жителей островов. Авторами шоу выступили Момоа и Томас Па’а Cиббетта.
В «Вожде войны» задействован преимущественно полинезийский актерских состав. Среди артистов проекта — Лусиана Бьюкенен, Темуэра Моррисон, Те Ао о Хинепехинга, Клифф Кертис, Каина Макуа, Мозес Гудс, Сиуа Икале’о, Брэндон Финн, Джеймс Удом, Майней Кинимака, Те Кохе Тухака и Бенджамин Хетьес.
Сериал разработали компании Fifth Season и Chernin Entertainment. Момоа стал режиссером финального эпизода, а также выступил исполнительным продюсером шоу. Другим исполнительным продюсером и шоураннером выступил Дуг Юнг.
Над проектом работали также в роли исполнительных продюсеров Питер Чернин, Сиббетт, Дженно Топпинг, Трэйси Кук, Брайан Медоза и Джастин Чон. Последний ко всему прочему срежиссировал первые два эпизода (всего в шоу их девять).
Среди других продюсеров — Эндерс Энгстром, Джим Роуи, Молли Аллен, Фрэнсис Лоуренс и Тим Ван Паттен. Музыку к сериалу написал оскароносный композитор Ханс Циммер вместе с Джеймсов Эверингемом.