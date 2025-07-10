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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе во время жары

Фото: Immo Wegmann/Unsplash

Роспотребнадзор составил рекомендации для рабочих условий во время жаркой погоды.

«Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием», — говорится на сайте ведомства.

При наличии кондиционера, согласно Роспотребнадзора, нужно поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.

Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 — 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 — 12 минут в охлаждаемых помещениях.

При этом допустимая продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды.

Труд при температуре наружного воздуха более 32,5 °C считается опасным (экстремальным), пишет ведомство. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Следует допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Температура напитков должна оставаться в диапазоне +10 — 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев на работе выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей. Пить воду следует часто и понемногу.

При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, дополнительная витаминизация.

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