Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе во время жары

При наличии кондиционера, согласно Роспотребнадзора, нужно поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.