У бренда Джастина Бибера Skylrk вышла первая коллекция

В декабре 2023 года Бибер впервые представил свой второй модный бренд, SKYLRK. Как пишет Hypebeast, было неясно, чем он будет отличаться от Drew House — бренда, который он основал вместе с Райаном Гудом в 2018 году. Певец полностью отошел от старого проекта, сославшись на то, что он больше не соответствует его творческому видению.