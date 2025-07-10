У бренда Джастина Бибера Skylrk вышла первая коллекция

Бренд одежды певца Джастина Бибера Slylrk выпустил первую коллекцию. Вещи уже доступны на официальном сайте бренда.
Марка Бибера создала толстовки с капюшоном, головные уборы, солнцезащитные очки, майки и две пары обуви. Палитра одежды состоит из ярко-желтого, розового, красного, голубого и черного.
В декабре 2023 года Бибер впервые представил свой второй модный бренд, SKYLRK. Как пишет Hypebeast, было неясно, чем он будет отличаться от Drew House — бренда, который он основал вместе с Райаном Гудом в 2018 году. Певец полностью отошел от старого проекта, сославшись на то, что он больше не соответствует его творческому видению.
В конце прошлого года продажи сингла Джастина Бибера «Lonely» выросли на 1400% за несколько дней из‑за скандала с Пи Дидди. Фанаты поп-звезды стали внимательно изучать текст песни, увидев в ней крик о помощи. Они утверждают, что в ней рассказывается об отношениях Бибера с Дидди и подчеркивается та боль, что музыкант пережил в детстве.