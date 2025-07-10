Барак Обама и создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид создадут скетч-комедию об истории США для HBO

«Когда закончился „Умерь свой энтузиазм“, я отпраздновал это трехдневной пенной вечеринкой. После сильнейшей аллергической реакции на мыльную пену я жаждал вернуться к простой жизни пчеловода, собирающего органический мед с полевых цветов на лугу. Увы, однажды мои пчёлы таинственным образом исчезли. И поэтому с тяжелым сердцем я возвращаюсь на телевидение», — сказал Дэвид.