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Барак Обама и создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид создадут скетч-комедию об истории США для HBO

Кадр: HBO

Экс-президент США Барак Обама и создатель ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвид объединились, чтобы выпустить на HBO скетч-комедию. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет посвящен истории Америки, и в нем примут участие актеры сериала «Умерь свой энтузиазм». Эпизоды шоу будут длиться по 30 минут, сколько их будет в одном сезоне — не уточняется.

«Мне приходилось сидеть за столом переговоров с одними из самых сложных мировых лидеров и бороться с некоторыми из самых трудноразрешимых проблем. Ничто не подготовило меня к работе с Ларри Дэвидом», — пошутил Обама.

Дэвид выступит сценаристом сериала вместе с Джеффом Шаффером, его партнером по «Умерь свой энтузиазм». Шаффер выступит также режиссером проекта. Выпустит шоу компания Обамы Higher Ground.

«Когда закончился „Умерь свой энтузиазм“, я отпраздновал это трехдневной пенной вечеринкой. После сильнейшей аллергической реакции на мыльную пену я жаждал вернуться к простой жизни пчеловода, собирающего органический мед с полевых цветов на лугу. Увы, однажды мои пчёлы таинственным образом исчезли. И поэтому с тяжелым сердцем я возвращаюсь на телевидение», — сказал Дэвид.

Исполнительными продюсерами комедии станут Шаффер, Обама, супруга экс-президента Мишель, Винни Малорта и Итан Льюис. Сериал будет первым проектом Дэвида после завершения 12-го сезона «Умерь свой энтузиазм».

Для Higher Ground это будет первое шоу, выпущенное за пределами Netflix. У Обамы заключен со стриминговым сервисом контракт, в рамках которого вышли несколько релизов — документальный фильм «Becoming» о Мишель Обаме, сериал «бодкин» и мультсериал «We the People».

Ранее Higher Ground заключила контракт со студией 20th Century Studios на создание рождественской комедии «Merry Ex-Mas». В ней снимутся звезда «Бестолковых» Алисия Силверстоун и Мелисса Джоан Харт, известная по ситкому «Сабрина — маленькая ведьма».

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