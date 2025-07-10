Хью Грант заснул в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон

На кадрах Грант сидит рядом со своей женой Анной Элизабет Эберштайн в солнцезащитных очках, его голова склонена набок, а руки сложены на коленях. На другом ролике Грант наклоняется в сторону королевы Камиллы и ее сестры Аннабель Эллиот, сидящих рядом, и беседует с ними.