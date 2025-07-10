Хью Грант заснул в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон

Актер Хью Грант заснул во время трехчасового матча между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли на Уимблдоне. Об этом пишет CNN.
На кадрах Грант сидит рядом со своей женой Анной Элизабет Эберштайн в солнцезащитных очках, его голова склонена набок, а руки сложены на коленях. На другом ролике Грант наклоняется в сторону королевы Камиллы и ее сестры Аннабель Эллиот, сидящих рядом, и беседует с ними.
Сама игра закончилась победой Джоковича в четырех сетах (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4). Турнир также посетили Глен Пауэлл и Кейт Бланшетт.
В этом году впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона. Это Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Мирра — самая молодая женщина, попавшая в четвертьфинал одиночного разряда после Марии Шараповой в 2005 году.