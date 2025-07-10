На ютуб-канале Starz опубликовали трейлер сериала «Чужестранка: Кровь от крови моей» — приквела популярного шоу «Чужестранка», выходившего на телеканале Starz с 2014 года.
Новое шоу представят 8 августа, его действие развернется в Шотландии XVIII века, а также в Европе времен Первой мировой войны. Сериал расскажет о любви родителей Джейми Фрейзера и Клэр Бошан.
В трейлере Эллен МакКензи, Брайан Фрейзер, Джулия Мористон и Анри Бошан обнаруживают, что их истории переплетаются, после того как Джулия попадает в автомобильную аварию и оказывается в прошлом.
Героиня вскоре выясняет, что родители Джейми происходят из враждующих шотландских кланов. Отцы Эллен и Брайана ненавидели друг друга, и они узнают об этом только после знакомства.
Ролик показывает, что Эллен расстроена этим открытием куда больше, чем Брайан, который ищет все возможные способы быть с девушкой, укрепляя связь с ней вопреки ожиданиям обеих семей.
Роли в проекте исполнили Харриет Слейтер, Джейми Рой, Гермиона Корфилд, Джереми Ирвин. Создателем приквела выступил Мэттью Б.Робертс. Он отметил, что шоу исследует не только семейную, но и клановую динамику.