Первую сумку Hermès Birkin продали на аукционе за 7 млн евро

Парижский модный дом Hermès создал эксклюзивную сумку для Джейн Биркин в 1984 году, украсив ее инициалами. Позднее сумку с этим дизайном выпустили в продажу — она стала одним из самых узнаваемых и желанных предметов роскоши в мире.