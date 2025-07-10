Первую сумку Hermès Birkin продали на аукционе за 7 млн евро

Первую сумку Hermès Birkin, принадлежавшую актрисе Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s за 7 млн евро (более 420 млн рублей). Об этом сообщил Associated Press.
В аукционном доме отметили, что сумма сделки — рекордная для такого аксессуара как сумка. Ранее самой дорогой сумкой в истории аукционов считалась модель Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28 — ее купили за 513 тыс. долларов в 2021 году.
Только один предмет гардероба когда‑либо продали за более высокую цену: в 2024 году с молотка ушла пара рубиново-красных туфелек, использовавшихся в культовом фильме «Волшебник старны Оз» Виктора Флеминга.
Начальная ставка на торгах за Hermès Birkin составила 1 млн евро. За сумку боролись девять коллекционеров. Победителем аукциона стал коллекционер из Японии. Он заплатит за лот 8,6 млн евро с учетом комиссии.
Парижский модный дом Hermès создал эксклюзивную сумку для Джейн Биркин в 1984 году, украсив ее инициалами. Позднее сумку с этим дизайном выпустили в продажу — она стала одним из самых узнаваемых и желанных предметов роскоши в мире.