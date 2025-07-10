Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца

Ожидается, что проект охватит более 200 библиотек. Сервис дает возможность просматривать из личного кабинета каталоги, получать всю информацию по интересующим изданиям — в том числе по их наличию. С помощью ЕКП книги можно заказывать или бронировать с доставкой в выбранную библиотеку и продлевать срок пользования ими.