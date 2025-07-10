Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца

Спин-офф «Теории большого взрыва» о владельце магазина комиксов запущен в производство
Первую сумку Hermès Birkin продали на аукционе за 7 млн евро
В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара
Власти Шотландии не разрешили Юэну Макгрегору заменить крышу в собственном доме
Okko выпустит скринлайф-хоррор «Подмена» с Беном МакКензи
Директору МХАТа им. Горького Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате
Звезда «Бриджертонов» Люк Ньютон сыграет дизайнера Александра МакКуина в спектакле
Владельцы баров Петербурга начали сбор подписей под обращением к Беглову
СМИ: в разработку запустили сразу несколько игр по Fallout
Досуг в России подорожал на треть
Софи Тернер назвала сексуальные сцены в «Игре престолов» «по-настоящему безумными»
Оззи Осборн нарисовал картины вместе с шимпанзе
Netflix снимет сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку»
Про отель, в котором снимали «Грязные танцы», сделают сериал
В Китае таксистка возит с собой тяжелобольного сына, а пассажиры оставляют ему записки с пожеланиями
Философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж в РФ
Семья из Техаса спасла утят, упавших в водосток. Посмотрите видео
Bring Me the Horizon выпустят альбом с лоуфай-версиями своих хитов
В России начали массово переносить премьеры зарубежных фильмов
Путешествие в подземный мир в тизере-трейлере мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»
Студия 21 Laps готовит перезапуск франшизы «Ночь в музее»
Уолтон Гоггинс из «Белого лотоса» озвучит мультфильм «Гарри и мебель-мутант середины века»
Наташа Лионн снимется в комедии Netflix «Соседи по комнате»
В Telegram распродали все подарки Снуп Догга всего за 37 минут после их релиза
Авиакомпания Emirates внедрит возможность оплаты билетов криптовалютой
Звезды «Бестолковых» Пол Радд и Джереми Систо воссоединятся в фильме «Rain Reign»
Снуп Догг выпустил клип о Telegram с отсылками к Павлу Дурову
Киностудия Горького станет больше в два раза после модернизации

Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца

Фото: ekp.spb.ru

С помощью Единой карты петербуржца можно будет заказывать и бронировать книги в библиотеках, сообщили в телеграм-канале правительства Петербурга.

Новая функция карты связана с завершением в 2025 году процесса цифровой модернизации всех библиотек города. Сервис «Читательский билет» запустили пока в тестовом режиме. Привязать действующий билет или оформить новый можно на сайте или через приложение Единой карты.

Ожидается, что проект охватит более 200 библиотек. Сервис дает возможность просматривать из личного кабинета каталоги, получать всю информацию по интересующим изданиям — в том числе по их наличию. С помощью ЕКП книги можно заказывать или бронировать с доставкой в выбранную библиотеку и продлевать срок пользования ими.

В личном кабинете ЕКП отображается вся история заказов книг из библиотеки. Помимо этого, владельцы ЕКП получают полный доступ к электронным сервисам библиотек из своего личного кабинета держателя карты.

Программа Единой карты работает в Петербурге с 2019 года. Это дебетовая банковская карта, которая может быть проездным, полисом страхования и электронной цифровой подписью и выполнять другие функции.

Расскажите друзьям