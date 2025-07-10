Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца

С помощью Единой карты петербуржца можно будет заказывать и бронировать книги в библиотеках, сообщили в телеграм-канале правительства Петербурга.
Новая функция карты связана с завершением в 2025 году процесса цифровой модернизации всех библиотек города. Сервис «Читательский билет» запустили пока в тестовом режиме. Привязать действующий билет или оформить новый можно на сайте или через приложение Единой карты.
Ожидается, что проект охватит более 200 библиотек. Сервис дает возможность просматривать из личного кабинета каталоги, получать всю информацию по интересующим изданиям — в том числе по их наличию. С помощью ЕКП книги можно заказывать или бронировать с доставкой в выбранную библиотеку и продлевать срок пользования ими.
В личном кабинете ЕКП отображается вся история заказов книг из библиотеки. Помимо этого, владельцы ЕКП получают полный доступ к электронным сервисам библиотек из своего личного кабинета держателя карты.
Программа Единой карты работает в Петербурге с 2019 года. Это дебетовая банковская карта, которая может быть проездным, полисом страхования и электронной цифровой подписью и выполнять другие функции.