Власти Шотландии не разрешили Юэну Макгрегору заменить крышу в собственном доме

Британскому актеру Юэну Макгрегору, известному по фильмам «Мулен Руж» и «Крупная рыба», не разрешили заменить крышу в собственном доме в Шотландии. Об этом написала The Independent.
Артист обратился к запросом к местным властям, заявив, что существующая свинцовая крыша «не подлежит ремонту» из‑за усталостных трещин и сколов. Он предложил заменить крышу однослойной мембраной Sarnafil.
Совет Перта и Кинросса отказал МакГрегору, сославшись на то, что предлагаемый вариант не сохранит характер здания. А особняк актера представляет особую архитектурную ценность: он признан памятником категории С.
МакГрегор приобрел виллу с десятью спальнями, построенную в 1798 году, два года назад. Она расположена неподалеку от места, где родился артист. После этого актер провел реновацию помещений дома, в том числе обновил главную спальню и гараж.
Жилая площадь особняка составляет 15 тыс. квадратных футов (около 1393 квадратных метров). В доме три этажа, его стоимость превышает 210 млн рублей. Особняк окружает территория в 18 акров с садами, бильярдной и винным погребом.