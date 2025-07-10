В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара

В Дубае в сентябре откроется ресторан WOOHOO, в котором за меню будет отвечать искусственный интеллект. Об этом пишет Reuters.
Блюда в ресторане физически будут готовить повара, но всем остальным — от создания меню до атмосферы заведения и подачи блюд — будет заниматься языковая модель Chef Aiman. Она изучила тысячи рецептов и научных исследований в области гастрономии и молекулярного состава продуктов, утверждают создатели WOOHOO.
Создатели проекта обещают необычные вкусовые сочетания и ингредиенты. Все блюда затем пройдут дегустацию поваров под руководством известного дубайского шефа Рейфа Османа.
Chef Aiman также способен разрабатывать рецепты с использованием продуктов, которые обычно выбрасываются — мясные обрезков, жир и другие. Это поможет снизить пищевые отходы и повысить экологичность кухни.
Американская газета The Washington Post в июне cобралась помогать авторам-любителям создавать собственные колонки при помощи искусственного интеллекта. Издание разрабатывает ИИ-ассистента, который будет выполнять функции редактора.