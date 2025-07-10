В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара

Блюда в ресторане физически будут готовить повара, но всем остальным — от создания меню до атмосферы заведения и подачи блюд — будет заниматься языковая модель Chef Aiman. Она изучила тысячи рецептов и научных исследований в области гастрономии и молекулярного состава продуктов, утверждают создатели WOOHOO.