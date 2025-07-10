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Okko выпустит скринлайф-хоррор «Подмена» с Беном МакКензи

Фото: Okko

Okko выпустит 18 июля скринлайф-хоррор «Подмена», главную роль в котором исполнил американский актер Бен Маккензи, известный по сериалам «Одинокие сердца» и «Готэм». Об этом «Афише Daily» рассказали представители стрим-сервиса.

Фильм сняла режиссер Пабло Абсенто, чья дебютная короткометражка «Shi» участвовала в более чем 50 кинофестивалях и получила положительный отзыв Гильермо дель Торо. Абсенто сама написала сценарий «Подмены».

Она рассказала историю о военном офицере Джеке, который по служебным делам находится в Турции, пока его семья отдыхает в Японии. Спокойствие героя нарушает тревожный видеозвонок жены: младший сын пары Кайл едва не утонул в озере.

На этом злоключения семьи не заканчиваются. Через некоторое время после инцидента Джек и его супруга Ханна замечают, что с их мальчиком происходят странные, пугающие вещи.

Действие фильма разворачивается на экране компьютера главного героя и сочетает в себе элементы детектива и триллера. В картине используются образы и мотивы из японской мифологии, хорошо знакомой Абсенто.

Видео: Okko

Маккензи исполнил в фильме роль Джека. В образе Ханны предстала австралийская актриса Бояна Новакович, известная по работе с Марго Робби в картинах «Тоня против всех» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Других персонажей истории сыграли Сойер Джонс, Малькольм Фуллер, Ройс Джонсон, Кейн Косуги, Меррит Нельсон. Создателями ленты выступили Okko, известная скринлайф-проектами «Убрать из друзей» и «Поиск» российская компания Bazelevs, французская Pulsar Content, американская Overland Pictures и японская Flag Co. Ltd.

В числе продюсеров хоррора вошли Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская, Мария Затуловская, Мари Гарретт и Жиль Соуза. Оператором-постановщиком стал Денис Сапрыкин, режиссером монтажа — Саша Клецов.

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