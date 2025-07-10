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Звезда «Бриджертонов» Люк Ньютон сыграет дизайнера Александра МакКуина в спектакле

Фото: lukenewtonuk

Британский актер Люк Ньютон, сыгравший Колина в сериале «Бриджертоны», предстанет в образе дизайнера Александра МакКуина на театральной сцене. Об этом сообщил Deadline.

Актер исполнит главную роль в спектакле «Дом МакКуина», который выпустит 19 августа театральная компания Lazes и режиссер Сэм Хелфрич. Широкая аудитория сможет посмотреть постановку в Нью-Йорке с 9 сентября.

Текст пьесы написала драматург Дарра Клауд. Она рассказала историю модельера от его ранних дней в мире моды и до трагической кончины в 2010 году. В спектакле исследуются ключевые отношения в жизни МакКуина — с его родственниками и наставницей Изабеллой Блоу.

«Дом МакКуина» покажут на новой сцене Hudson Yards на Манхэттене. Креативным директором театрального проекта будет Гэри Джеймс МакКуин, племянник Александра МакКуина.

Ньютон ранее уже работал в театре. Актер сыграл, в частности, в спектаклях «Книга Мормона» и «Облик вещей» в Лондоне.

Александр МакКуин — британский дизайнер, в 90-х работавший художественным директором дома моды Givenchy, а в нулевых создавший бренд Alexander McQueen. Несмотря на успешную карьеру, модельер покончил с собой в 2010 году. Ему было 40 лет.

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