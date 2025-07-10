Звезда «Бриджертонов» Люк Ньютон сыграет дизайнера Александра МакКуина в спектакле

Текст пьесы написала драматург Дарра Клауд. Она рассказала историю модельера от его ранних дней в мире моды и до трагической кончины в 2010 году. В спектакле исследуются ключевые отношения в жизни МакКуина — с его родственниками и наставницей Изабеллой Блоу.