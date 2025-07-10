Владельцы баров Петербурга начали сбор подписей под обращением к Беглову

Поправку называют «законодательным обманом» и «вопиющим подлогом». «Фактически активное участие представителей бизнеса, исполнительной власти, экспертов, просто неравнодушных граждан в разработке законопроекта было использовано лишь для создания видимости демократического процесса, в качестве ширмы для хитроумной махинации отдельных недобросовестных депутатов», — говорится в заявлении.