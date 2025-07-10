Владельцы баров Петербурга начали сбор подписей под обращением к Беглову

Владельцы нескольких десятков баров Петербурга просят отменить закон о «наливайках» в обращении к губернатору Александру Беглову. Его опубликовали в телеграм-канале «Вежливые бары».
Поправку называют «законодательным обманом» и «вопиющим подлогом». «Фактически активное участие представителей бизнеса, исполнительной власти, экспертов, просто неравнодушных граждан в разработке законопроекта было использовано лишь для создания видимости демократического процесса, в качестве ширмы для хитроумной махинации отдельных недобросовестных депутатов», — говорится в заявлении.
В обращении требуют исключить любые ограничения по площади зала обслуживания для заведений общественного питания из петербургского закона «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».
В мае в Петербурге приняли законопроект, который ограничит работу «наливаек» в жилых домах. Такие заведения смогут продавать алкоголь лишь с 11.00 до 22.00, а не с 9.00 до 22.00, как ранее. Выносить спиртное из них запретят.
Документ также законодательно разделяет «наливайки» и рестораны. Последние должны иметь отдельный вход с улицы, зал обслуживания не менее 50 «квадратов», кухню и не менее пяти сотрудников, включая двух поваров. Этих заведений ограничения не коснутся.