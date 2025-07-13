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Гай Ричи не будет режиссировать сиквел «Дома у дороги»

Фото: Joe Maher/Getty Images

Гай Ричи ушел с поста режиссера продолжения фильма «Дом у дороги» от Amazon всего спустя три месяца после официального анонса его участия в проекте. Об этом сообщает Deadline.

Причины его ухода не уточняются. Источники издания утверждают, что сейчас студия активно ищет нового режиссера, а кастинг фильма продолжается.

Оригинальный ремейк культовой картины 1989 года с Патриком Суэйзи вышел в 2024 году, его снял режиссер Даг Лайман. Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Он сыграл бывшего бойца UFC, устроившегося работать вышибалой в бар на Флориде, где он сталкивается с местной преступной группировкой.

В фильме также снялся Конор Макгрегор. Лента стала одним из самых успешных проектов Amazon Prime Video, собрав 80 млн просмотров всего за восемь месяцев после релиза. Джилленхол рассказывал, что ради роли ему пришлось соблюдать строгую диету. Во время съемок он даже не мог съесть чипс, чтобы не сбиться с режима.

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