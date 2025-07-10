Netflix снимет сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку»

Netflix работает над сериальной адаптацией манхвы «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling). Об этом сообщает издание Variety.
Главную роль — охотника на монстров Сон Чжин У — исполнит Пен У Сок («Хватай Сон Чжэ и беги», «Девушка XX века»). Режиссерами выступят Ли Хэ Чжун и Ким Бен Со, работавшие вместе над фильмами «Извержение», «Робинзон на Луне» и «Девственница». Дата выхода пока не сообщается.
Действие манхвы и ее аниме-адаптации происходит в мире, где появились сверхъестественные врата, из которых выходят монстры. В центре сюжета ― охотник самого низкого ранга Сон Джину, которого считают «слабейшим оружием человечества». Однажды герой оказывается на грани смерти, и этот опыт открывает ему уникальную возможность «прокачиваться», становясь неожиданным героем человечества в борьбе с нарастающей угрозой.
Южнокорейский автор Чугонг написал веб-роман «Поднятие уровня в одиночку» в 2016 году. В 2018 году его адаптировали в вебтун с иллюстрациями Чан Сон Рака. Еще через несколько лет студия A-1 Pictures сняла аниме-адаптацию. Ее первый сезон выходил с января по март 2024 года, а второй ― с января по март 2025-го. «Афиша Daily» включала второй сезон в список 9 лучших аниме-сериалов первой половины 2025 года.