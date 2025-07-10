Netflix снимет сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку»

Южнокорейский автор Чугонг написал веб-роман «Поднятие уровня в одиночку» в 2016 году. В 2018 году его адаптировали в вебтун с иллюстрациями Чан Сон Рака. Еще через несколько лет студия A-1 Pictures сняла аниме-адаптацию. Ее первый сезон выходил с января по март 2024 года, а второй ― с января по март 2025-го. «Афиша Daily» включала второй сезон в список 9 лучших аниме-сериалов первой половины 2025 года.