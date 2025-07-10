Оззи Осборн нарисовал картины вместе с шимпанзе

Музыкант Оззи Осборн cделал благотворительный арт-проект вместе с шимпанзе. Об этом пишет The Gurdian.
Осборн для этого проекта разрисовал пять холстов, а шимпанзе затем добавили собственные мазки. Готовые экспрессионистские работы теперь продаются на аукционе, чтобы собрать деньги для фонда Save the Chimps. Это приют во Флориде для шимпанзе, которые были спасены из лабораторий по тестированию на животных, плохо управляемых зоопарков и от торговцев дикой природой.
«Я рисую, потому что это дает мне душевное спокойствие, но я не продаю свои картины», — сказал Осборн. — «Я сделал исключение для этого сотрудничества, поскольку оно помогает собрать деньги для фонда». Его жена Шэрон Осборн добавила: «Шимпанзе — наши ближайшие родственники в животном мире, и я действительно горжусь тем, что Оззи помогает ухаживать за ними».
Недавно группа Black Sabbath отыграла свой последний концерт в родном Бирменгеме. Организованный музыкантами фестиваль длился десять часов и собрал Metallica, Lamb of God, Slayer, Tool, Gojira, Guns N’ Roses, Korn, Стивена Тайлера и других рокеров. Оззи Осборн просидел весь концерт на черном троне из‑за болезни Паркинсона