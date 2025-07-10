Оззи Осборн нарисовал картины вместе с шимпанзе

Осборн для этого проекта разрисовал пять холстов, а шимпанзе затем добавили собственные мазки. Готовые экспрессионистские работы теперь продаются на аукционе, чтобы собрать деньги для фонда Save the Chimps. Это приют во Флориде для шимпанзе, которые были спасены из лабораторий по тестированию на животных, плохо управляемых зоопарков и от торговцев дикой природой.