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Досуг в России подорожал на треть

Фото: Anthony Delanoix/Unsplash

С начала года цены на культурные мероприятия в России выросли более чем на 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Яндекс Афиши».

Средний чек на развлечения составил 4100 рублей. Это больше на 33% год к году и на 73% относительно 2023 года. В категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6100 рублей. У спектаклей — на 15%, до 4900 рублей. В категории «Выставки» рост составил 51%, до 1900 рублей. У стендап-концертов самый наименьший рост — на 5%, до 4200 рублей.

Самым быстрорастущим направлением стали «Спортивные мероприятия»: продажи билетов приросли на 176% год к году. Среди концертов — рост на 121% год к году. Продажи билетов в театры в деньгах у сервиса увеличились на 41%.

В МТС Live средняя стоимость билета на офлайн-развлечения увеличилась на 27%, до 2200 рублей. В сегменте концертов рост средней цены составил 45%. В спектаклях цена на билет выросла всего на 4%, в выставках — на 32%, отмечают в компании. Среди стендап-концертов зафиксировали падение средней стоимости билетов на 5%. Участники рынка отмечают, что в целом рост цен обуславливается общей инфляцией, сужением рынка офлайн-развлечений и уменьшением количества артистов.

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