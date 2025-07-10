Досуг в России подорожал на треть

Средний чек на развлечения составил 4100 рублей. Это больше на 33% год к году и на 73% относительно 2023 года. В категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6100 рублей. У спектаклей — на 15%, до 4900 рублей. В категории «Выставки» рост составил 51%, до 1900 рублей. У стендап-концертов самый наименьший рост — на 5%, до 4200 рублей.