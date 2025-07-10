Софи Тернер назвала сексуальные сцены в «Игре престолов» «по-настоящему безумными»

Британская актриса Софи Тернер рассказала о съемках в «Игре престолов» и призналась, что проект сильно повлиял на ее жизнь — как личную, так и профессиональную.
Ей было всего 14 лет, когда она начала сниматься, и в недавнем интервью актриса пошутила, что натуралистичность сериала произвела на нее впечатление. «Я определенно получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное», — пошутила Тернер.
Вспоминая этот опыт в целом, актриса говорила с улыбкой на лице: «Мне очень понравилось сниматься в этом проекте. Это было лучшее актерское занятие в моей жизни. Потому что у меня никогда не было нормального, формального обучения, так что я училась у потрясающих актеров, которые меня окружали. Я чувствовала себя так, будто выиграла, ну, знаете, соревнование или что‑то в этом роде».
Тернер добавила, что за годы работы в образе Сансы Старк слилась воедино со своим персонажем и этот опыт дал ей все — от навыков поведения на съемочной площадке до понимания профессиональной этики: «Все, что я знаю о работе в киноиндустрии, я узнала на „Игре престолов“. И немного — от родителей».