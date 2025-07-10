Софи Тернер назвала сексуальные сцены в «Игре престолов» «по-настоящему безумными»

Вспоминая этот опыт в целом, актриса говорила с улыбкой на лице: «Мне очень понравилось сниматься в этом проекте. Это было лучшее актерское занятие в моей жизни. Потому что у меня никогда не было нормального, формального обучения, так что я училась у потрясающих актеров, которые меня окружали. Я чувствовала себя так, будто выиграла, ну, знаете, соревнование или что‑то в этом роде».