СМИ: в разработку запустили сразу несколько игр по Fallout

В разработку запустили сразу несколько игр по Fallout после успеха сериала от Amazon Prime. Об этом сообщает NME со ссылкой на инсайдера Джордана Миддлера.
Подробности пока не уточняются. Но Миддлер утверждает, что среди проектов есть именно тот, «которого все так ждут». Поклонники считают, что речь идет о сиквеле культовой Fallout: New Vegas, выпущенной в 2010 году.
Ранее Bethesda подтвердила, что Fallout 5 действительно планируется, но его релиз состоится только после The Elder Scrolls 6. Но она сама до сих пор не имеет официальной даты выхода. По мнению фанатов, пятая часть может не появиться до 2030 года.
Глава студии Тодд Говард прокомментировал ситуацию так: «Да, разработка занимает много времени. Я бы хотел, чтобы игры выходили быстрее, но мы стараемся сделать их действительно качественными». Несмотря на это, работа над Fallout 5 уже стартовала. Авторы сериала также сообщили, что некоторые сюжетные элементы были изменены, чтобы не раскрывать детали будущих игр.