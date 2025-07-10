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Спин-офф «Теории большого взрыва» о владельце магазина комиксов запущен в производство

Кевин Суссман в «Теории большого взрыва». Фото: CBS

HBO Max официально запустил в производство ситком «Стюарт не смог спасти вселенную» («Stuart Fails to Save the Universe») ― спин-офф «Теории большого взрыва». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета ― владелец магазина комиксов Стюарт Блум, второстепенный, но заметный герой оригинального сериала. Согласно синопсису, Стюарт случайно разрушает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, что запускает апокалипсис сразу в нескольких вселенных. Блум со своей девушкой Дениз, геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке пытается восстановить реальность. По пути команда сталкивается с альтернативными версиями знакомых героев из оригинального шоу.

Над проектом работают соавторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой», «Маяк 23»). В отличие от оригинала и других спин-оффов — «Детства Шелдона» и «Первого брака Джорджи и Мэнди», — новый проект будет сочетать комедию с насыщенной научной фантастикой.

Главные роли исполнят Кевин Суссман, Лорен Лапкус, Брайан Посен и Джон Росс Боуи ― все они появлялись в «Теории большого взрыва». Это первый проект, заказанный обновленной платформой HBO Max, которая недавно вновь сменила название с Max на HBO Max.

Зак Пенн с иронией рассказал, как родился проект: «Я был в духовном путешествии в самых глухих уголках Амазонки, когда ко мне прилетел голубь с запиской от Чака Лорри: „Хочешь помочь сделать сериал, который смотрели бы герои ‚Теории большого взрыва‘?“ Устоять было невозможно — я свернул свою юрту и поймал ближайший дирижабль. А Чак тем временем отправил экспедицию на поиски Билла Прэди, который был заморожен в глыбе льда со щитом на груди. Мы собрались — и начали создавать это безумие во вселенной, придуманной Чаком и Биллом».

В июне Чак Лорри сказал, что в сериале будет много компьютерной графики и что сценарии уже готовы к 10 эпизодам.

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