Про отель, в котором снимали «Грязные танцы», сделают сериал

В разработку запущен сериал, действие в котором развернется в легендарном отеле Grossinger’s Catskill Resort Hotel. Он вдохновил авторов на создание «Грязных танцев» и «Удивительной мисс Мейзел».
Проект получил название «The Mountains». Его создают Алан Цвайбел — один из первых сценаристов «Saturday Night Live» и соавтор «Это шоу Гарри Шэндлинга».
Сериал станет художественным осмыслением реальной истории курорта Grossinger’s. Он стал символом еврейской культуры, свободы и американской мечты в послевоенную эпоху. Сюжет будет развиваться в 1950 году, в период бурного расцвета США.
Главные герои Дженни и Элейн Гроссингер (мать и дочь) превратили небольшой пансион в Катскиллсе в фешенебельный курорт, где отдыхали семьи со всей страны, звучала музыка лучших исполнителей эпохи и шла негласная борьба с предрассудками. Проект расскажет о взлетах, борьбе и влиянии этих женщин, показав Grossinger’s как не просто место отдыха, а культурный и социальный феномен.