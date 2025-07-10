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Про отель, в котором снимали «Грязные танцы», сделают сериал

Фото: Vestron Pictures

В разработку запущен сериал, действие в котором развернется в легендарном отеле Grossinger’s Catskill Resort Hotel. Он вдохновил авторов на создание «Грязных танцев» и «Удивительной мисс Мейзел».

Проект получил название «The Mountains». Его создают Алан Цвайбел — один из первых сценаристов «Saturday Night Live» и соавтор «Это шоу Гарри Шэндлинга».

Сериал станет художественным осмыслением реальной истории курорта Grossinger’s. Он стал символом еврейской культуры, свободы и американской мечты в послевоенную эпоху. Сюжет будет развиваться в 1950 году, в период бурного расцвета США.

Главные герои Дженни и Элейн Гроссингер (мать и дочь) превратили небольшой пансион в Катскиллсе в фешенебельный курорт, где отдыхали семьи со всей страны, звучала музыка лучших исполнителей эпохи и шла негласная борьба с предрассудками. Проект расскажет о взлетах, борьбе и влиянии этих женщин, показав Grossinger’s как не просто место отдыха, а культурный и социальный феномен.

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