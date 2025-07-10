Философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж в РФ

Издательство «Бомбора» выпустила роман Кавамуры в России более пяти лет назад — в январе 2020 года. Книга рассказывает о молодом почтальоне с неизлечимой болезнью. Перед смертью ему является дух, который предлагает продлить жизнь. За каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая исчезнет из мира. Герой соглашается, но, выполняя сделку, понимает ценность каждой мелочи на земле.