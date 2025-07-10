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Философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж в РФ

Мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры стал самой продаваемой книгой в сети «Читай-город ― Буквоед» за первое полугодие 2025 года. Как сообщают «Ведомости», с января по июнь в крупнейшей российской книжной сети было продано 50 тыс. его экземпляров.

На маркетплейсе Ozon «Если все кошки исчезнут» стал самой популярной художественной книгой за этот период, а среди всех книг по штучным продажам он занял второе место.

Издательство «Бомбора» выпустила роман Кавамуры в России более пяти лет назад — в январе 2020 года. Книга рассказывает о молодом почтальоне с неизлечимой болезнью. Перед смертью ему является дух, который предлагает продлить жизнь. За каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая исчезнет из мира. Герой соглашается, но, выполняя сделку, понимает ценность каждой мелочи на земле.

В сети «Читай город ― Буквоед» в первую пятерку также вошли:
— третья часть романтического фэнтези Ребекки Яррос «Ониксовый шторм»;
— мотивационная книга бизнес-консультанта Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь»;
— роман Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы» из серии «Голодные игры»;
— первая часть детективной трилогии Холли Джексон «Хороших девочек не убивают».

На маркетплейсах лидируют по продажам нон-фикшн произведения. На Ozon первое место занимает «Легкий способ бросить курить» Аллена Кара, на Wildberries ― «Самый богатый человек в Вавилоне» бизнесмена Джорджа Клейсона. На «Литресе» больше всего денег от поштучных продаж принесла эзотерическая псевдонаучная аудиокнига «Транссерфинг себя» Вадима Зеланда.

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