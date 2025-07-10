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В России начали массово переносить премьеры зарубежных фильмов

Фото: Rudy Dong/Unsplash

Премьеры зарубежных фильмов в России массово откладываются из‑за проблем с выдачей прокатных удостоверений. Об сообщает РБК со ссылкой на источники в киносетях и компаниях дистрибьюторах.

Переносы затронули более десятка лент, старт которых был намечен на июль и август. Например, «Пушистый форсаж: Гран-при» вместо 24 июля выйдет 14 августа, «Зверопоезд» ― 11 сентября, а не 14 августа. Премьеру хоррора «Пункт назначения: высотка 613» сдвинули более чем на месяц, а комедийного боевика «Взвести курки» ― на две недели.

По словам главы «Кинологистики» Антона Сергеева, проблема связана с тем, что Минкульт стал более жестко требовать соблюдения процедуры выдачи прокатных удостоверений. Формально процедура не менялась, но раньше Минкульт позволял прокатчикам не дожидаться получения штампа от Госфильмофонда. Туда картина сдается для подтверждения технических характеристик перед выходом в прокат, а срок получения штампа занимает до 25 рабочих дней. Поскольку кинопрокатчики «в 90% случаев все делают в режиме тотального цейтнота», Минкультуры «шло навстречу» и «закрывало на это требование глаза», пояснил Сергеев.

Сейчас, по его словам, «почему‑то все изменилось», «причем это касается только прокатчиков, распространяющих иностранные фильмы».

Два источника РБК считают, что дело в обсуждаемом законопроекте о прокатных удостоверениях на контент интернет-сервисов. Многие стриминги якобы уже массово подают заявления в Минкультуры, из‑за чего там очереди и перегруз.

Законопроект, который предполагает запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения, прошел первое чтение в Госдуме 25 июня. Документ также запрещает прокат в России фильмов, отрицающих традиционные ценности. Онлайн-кинотеатры предупреждали, что принятие поправок приведет отрасль к коллапсу, поскольку библиотеки сервисов насчитывают десятки тысяч единиц контента, большая часть которых не имеет прокатных удостоверений.

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