В России начали массово переносить премьеры зарубежных фильмов

По словам главы «Кинологистики» Антона Сергеева, проблема связана с тем, что Минкульт стал более жестко требовать соблюдения процедуры выдачи прокатных удостоверений. Формально процедура не менялась, но раньше Минкульт позволял прокатчикам не дожидаться получения штампа от Госфильмофонда. Туда картина сдается для подтверждения технических характеристик перед выходом в прокат, а срок получения штампа занимает до 25 рабочих дней. Поскольку кинопрокатчики «в 90% случаев все делают в режиме тотального цейтнота», Минкультуры «шло навстречу» и «закрывало на это требование глаза», пояснил Сергеев.