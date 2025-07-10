В Китае таксистка возит с собой тяжелобольного сына, а пассажиры оставляют ему записки с пожеланиями

В китайской провинции Хэнань 27-летняя Чжан Цунцун прославилась в соцсетях после того, как стало известно, что она работает таксисткой, не расставаясь со своим семилетним сыном-инвалидом.
Уже четыре месяца она возит пассажиров с Момо на заднем сиденье. Мальчик страдает редкой формой спинальной мышечной атрофии и нуждается в постоянном уходе.
Из‑за болезни обоих детей Чжан в 2018 году оставила работу в детском саду. Ее муж Чжао, работающий водителем погрузчика, ухаживает за старшей дочерью, чье состояние легче, чем у брата.
Сначала Чжан занималась уличной торговлей, но потом решила освоить профессию таксиста. Теперь она выходит на работу по вечерам после процедур Момо.
Когда пассажиры такси видят Момо, то поначалу очень удивляются. Затем Чжан объясняет ситуацию и предлагает клиентам написать на стикере слова поддержки для мальчика и приклеить бумагу в салоне. По словам Цунцун, она собрала уже более 200 записок с добрыми пожеланиями.