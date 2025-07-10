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Семья из Техаса спасла утят, упавших в водосток. Посмотрите видео

Фото: Vlad Tchompalov/Unsplash

В США, штат Техас, семья спасла утят из ливневого стока. Видео об этом завирусилось в сети и набрало более 2 млн просмотров.

Возвращаясь с вечеринки, супруг Тиби Салливан заметил утку, стоявшую неподалеку от ливневого стока. Он развернул машину, чтобы показать детям птицу, но, подъехав ближе, семья поняла, что утку что‑то тревожит.

«Муж попросил меня проверить водосток, и я сразу заметила утенка внутри. Но, прислушавшись, поняла: их там несколько. Попытки самостоятельно поднять тяжёлую решётку оказались безуспешными — справился только супруг», — рассказала Тиби.

Девушка с детьми отправилась домой за сачком. Вернувшись, семья обратилась за помощью к соседу, который остановил движение на улице. После этого муж Тиби достал четырех утят и вернул их к ожидавшей неподалеку маме.

«Мы просто сделали то, что сочли правильным. Не представляю, как можно было просто уехать. Для нас не было выбора», — написала Тиби под опубликованным видео.

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