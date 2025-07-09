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Уолтон Гоггинс из «Белого лотоса» озвучит мультфильм «Гарри и мебель-мутант середины века»

Кадр: HBO

Американский актер Уолтон Гоггинс, известный по сериалам «Белый лотос» и «Праведные Джемстоуны», озвучит персонажа по имени Купер Говард в мультфильме «Гарри и мебель-мутант середины века» («Harry and the Mutant Mid-Century Furniture»). Об этом сообщил Deadline.

Ленту поставит режиссер, сценарист и продюсер Майкл Сколник. Над проектом поработают также актеры Рон Фунчес («Головоломка 2»), Крис Парнелл («Рик и Морти») и Шондрелла Эйвери («Наполеон Динамит»).

Картина в данный момент находится в разработке. Она описывается как научно-фантастическая комедия, которая перенесет зрителей в 1962 год, в мир, где радиация от испытаний атомного оружия породила новый вид существ — мебель-мутантов.

Героем истории станет скорбящий десятилетний мальчик Гарри, который должен объединить усилия с мудрым старым креслом и энергичным пуфом. Все ради того, чтобы спасти своих мебельных друзей от разрушительных планов властолюбивого генерала армии Фрэнка Хольцмана.

Роли в мультфильме достанутся, помимо других артистов, Стефани Беатрис, Тиму Медоузу, Энди Рихтеру, Мэтту Уолшу, Сету Грину, Памеле Адлон, Лу Ферриньо и Клэр Грант. Среди соавторов ленты будут Киган Коттон, Джордан Левандовски и Сет Мортон.

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