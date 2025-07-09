Уолтон Гоггинс из «Белого лотоса» озвучит мультфильм «Гарри и мебель-мутант середины века»

Американский актер Уолтон Гоггинс, известный по сериалам «Белый лотос» и «Праведные Джемстоуны», озвучит персонажа по имени Купер Говард в мультфильме «Гарри и мебель-мутант середины века» («Harry and the Mutant Mid-Century Furniture»). Об этом сообщил Deadline.