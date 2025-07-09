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Наташа Лионн снимется в комедии Netflix «Соседи по комнате»

Фото: Netflix

Звезда сериалов «Оранжевый — хит сезона» и «Жизни матрешки» Наташа Лионн снимется в комедии «Соседи по комнате» («Roommates»), которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер Чендлер Левак, снявшая «Без ума от кино». В актерский состав войдут Сара Шерман (SNL), Ник Кролл («Большой рот»), Сэди Сэндлер («И не подумай прийти на мою бат-мицву»), Хлои Ист («Еретик») и Сторм Рид («Одни из нас»).

Сценарий ленты написали Джимми Фаули и Кеара О’Салливан, работавшие в шоу Saturday Night Live. Когда начнутся съемки фильма и кто станет его продюсером, пока неясно.

Проект расскажет о наивной и полной надежд студентке-первокурснице Девон, которая предлагает уверенной в себе Селесте стать ее соседкой по комнате в колледже. Зарождающаяся дружба между девушками со временем оборачивается обоюдной пассивной агрессией.

Ранее стало известно, что Лионн выступит режиссером научно-фантастического фильма «Зловещая долина». Картину создадут с использованием искусственного интеллекта.

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