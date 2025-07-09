В телеграме распродали все подарки Снуп Догга всего за 37 минут после их релиза

В телеграме всего за 37 минут распродали все подарки, созданные в коллаборации с рэпером Снуп Доггом. Об этом написал канал concertzaal.
Цифровые айтемы купили в общей сложности за 960 млн рублей. Они появились в мессенджере в день релиза клипа «Gifts» Снуп Догга — он посвящен телеграму.
Подарки появились в популярном приложении осенью 2024 года. Тогда пользователи сервиса получили возможность отправлять друзьям анимированные картинки в духе тех, то ранее существовали в «ВКонтакте». Приобрести их можно за звезды.
В начале мая Снуп Догг завел канал в Telegram. Недавно рэпер призвал Павла Дурова перестать делать детей. «Ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — написал он в соцсети X. Основатель Telegram ответил: «чтобы понять догга, нужно самому быть доггом», и предложил продолжить общение в Telegram, где он готов поделиться советами с рэпером.