Bring Me The Horizon выпустят альбом с лоу-фай версиями своих хитов

Группа Bring Me The Horizon выпустит альбом, состоящий из 23 лоу-фай версий своих популярных песен.
В соцсетях музыканты рассказали, что поработали с продюсерами из лоу-фай сцены, чтобы создать спокойные, атмосферные композиции, которые идеально подойдут для сна, концентрации, отдыха или просто фона.
Релиз запланирован на 11 июля. Группа опубликовала короткие тизеры с нарезками треков, закадровыми моментами с гастролей и репетиций.
В мае 2024 года группа выпустила седьмой студийный альбом «Post Human: Nex Gen», который попал в список лучших альбомов года по версии NME. Издание отмечало, что пластинка «подняла планку для современного метала».