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Авиакомпания Emirates внедрит возможность оплаты билетов криптовалютой

Фото: Tim Dennert/Unsplash

Авиакомпания Emirates внедрит возможность оплаты билетов криптовалютой. Об этом сообщил на сайте перевозчика.

Emirates подписала соглашение с компанией Crypto.com с целью интегрировать сервис Crypto. com Pay в свои платежные системы. Интеграция запланирована на 2026 год.

Авиакомпания надеется, что криптовалютные платежи удовлетворят «меняющиеся предпочтения клиентов», а также привлекут молодую аудиторию.

«Этот стратегический шаг соответствует видению Дубая — быть в авангарде финансовых инноваций, предоставляя нашим клиентам большую гибкость и выбор в отношении способов совершения транзакций с Emirates», — отметил главный коммерческий директор авиалиний Аднан Казим.

Ранее несколько компаний уже добавили возможность оплаты билетов криптовалютой. Среди них — AitBaltic, Lot Polish Airlines, Vueling, Etiad Airways и Air Arabia.

Emirates считается одним из лучших авиаперевозчиков мира. В 2025 года консалтинговая компания Skytrax назвала ее в числе лидеров отрасли. Emirates досталось третье место рейтинга — выше оказались только Qatar Airways и Singapore Airlines.

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