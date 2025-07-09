Авиакомпания Emirates внедрит возможность оплаты билетов криптовалютой. Об этом сообщил на сайте перевозчика.
Emirates подписала соглашение с компанией Crypto.com с целью интегрировать сервис Crypto. com Pay в свои платежные системы. Интеграция запланирована на 2026 год.
Авиакомпания надеется, что криптовалютные платежи удовлетворят «меняющиеся предпочтения клиентов», а также привлекут молодую аудиторию.
«Этот стратегический шаг соответствует видению Дубая — быть в авангарде финансовых инноваций, предоставляя нашим клиентам большую гибкость и выбор в отношении способов совершения транзакций с Emirates», — отметил главный коммерческий директор авиалиний Аднан Казим.
Ранее несколько компаний уже добавили возможность оплаты билетов криптовалютой. Среди них — AitBaltic, Lot Polish Airlines, Vueling, Etiad Airways и Air Arabia.
Emirates считается одним из лучших авиаперевозчиков мира. В 2025 года консалтинговая компания Skytrax назвала ее в числе лидеров отрасли. Emirates досталось третье место рейтинга — выше оказались только Qatar Airways и Singapore Airlines.