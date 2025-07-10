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Путешествие в подземный мир в тизере-трейлере мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Фото: Nickelodeon

Paramount Animation и Nickelodeon Movies опубликовали тизер-трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера состоится 19 декабря.

Грядущая лента станет уже четвертым мультфильмом о морском герое с момента старта мультсериала в 1999 году. В новой истории Губка Боб отправится в путешествие по глубинам океана, где ему предстоит сразиться с Летучим Голландцем — одним из самых известных злодеев из оригинального шоу.

Роль Голландца в этот раз озвучил Марк Хэмилл, заменивший в фильме привычного Брайана Дойла-Мюррея. Главных героев снова озвучили постоянные актеры сериала: Том Кенни (Губка Боб), Билл Фагербакки (Патрик), Роджер Бампасс (Сквидвард), Клэнси Браун (Мистер Крабс), Кэролин Лоуренс (Сэнди) и мистер Лоуренс (Планктон). К ним присоединились новички: Джордж Лопес, Ice Spice, Артуро Кастро, Шерри Кола и Реджина Холл.

Режиссером проекта стал Дерек Драймон, ранее работавший над мультсериалом. «В поисках Квадратных Штанов» отличается визуальным стилем. Вместо классической 2D-анимации фильм сделан в 3D-графике. Такой формат уже использовался в фильмах «Губка Боб в бегах» и «Губка Боб в 3D», а также в недавних спин-оффах о Сэнди и Планктоне.

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