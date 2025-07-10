Студия 21 Laps готовит перезапуск франшизы «Ночь в музее»

Студия 21 Laps готовит перезапуск фильма «Ночь в музее» для 20th Century Studios. Об этом сообщает Deadline.
Над сценарием работает Триппер Клэнси. По данным издания, новый фильм расскажет совершенно другую историю с новыми персонажами, сохранив при этом концепцию оживающих музейных экспонатов.
Проект продюсируют Шон Леви и Дэн Левин от 21 Laps, при участии Эмили Моррис в качестве кураторки. Леви ранее выступал режиссером и продюсером всех трех частей оригинальной франшизы с Беном Стиллером в главной роли. Каждая из них имела большой успех в мировом прокате.
В фильмах также снимались Робин Уильямс, Эми Адамс, Оуэн Уилсон и другие. После покупки студии Fox компанией Disney, франшиза получила продолжение в виде анимационного фильма «Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра», вышедшего в 2022 году.