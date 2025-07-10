Студия 21 Laps готовит перезапуск франшизы «Ночь в музее»

Снуп Догг выпустил клип о Telegram с отсылками к Павлу Дурову
Уолтон Гоггинс из «Белого лотоса» озвучит мультфильм «Гарри и мебель-мутант середины века»
Наташа Лионн снимется в комедии Netflix «Соседи по комнате»
В телеграме распродали все подарки Снуп Догга всего за 37 минут после их релиза
Авиакомпания Emirates внедрит возможность оплаты билетов криптовалютой
Звезды «Бестолковых» Пол Радд и Джереми Систо воссоединятся в фильме «Rain Reign»
Киностудия Горького станет больше в два раза после модернизации
В Индии собака спасла от оползня 67 человек
К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй» в продаже появится «Примирительное постельное белье»
Названы страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью
В Испании женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц
Концерты Найка Борзова и L’One, лекции и викторины: как «Серебряный дождь» отметил 30-летие
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун против фейк-ньюс в тизере четвертого сезона «Утреннего шоу»
Сидни Суини рассказала, что не против сняться в сиквеле «Барби»
В Геленджике впервые с 2022 года заработает аэропорт
Правительство одобрило законопроект, разрешающий сплошные вырубки лесов на Байкале
Росавиация разрешила Nordwind совершать рейсы из Москвы в Северную Корею
«Звук» запускает подкаст Никиты Забелина «Резонанс 2.0» о российской электронной сцене
Okko начал съемки спин-оффа «Манюни» про детство Ба
У главы Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана прошел обыск
Московское метро дойдет до Троицка к 2030 году
Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП
Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден
Онлайн-кинотеатру Max вернули прежнее название
Последний концерт Black Sabbath и Оззи Осборна собрал более 190 млн долларов на благотворительность
Режиссер «Сумерек» после успеха получила от студии мини-кексы, в то время как мужчинам дают машины
Wildberries откроет ПВЗ на архипелаге Шпицберген
Мультфильм «Гарфилд» получит продолжение. К озвучке вернется Крис Пратт

Студия 21 Laps готовит перезапуск франшизы «Ночь в музее»

Фото: 21 Laps Entertainment

Студия 21 Laps готовит перезапуск фильма «Ночь в музее» для 20th Century Studios. Об этом сообщает Deadline.

Над сценарием работает Триппер Клэнси. По данным издания, новый фильм расскажет совершенно другую историю с новыми персонажами, сохранив при этом концепцию оживающих музейных экспонатов.

Проект продюсируют Шон Леви и Дэн Левин от 21 Laps, при участии Эмили Моррис в качестве кураторки. Леви ранее выступал режиссером и продюсером всех трех частей оригинальной франшизы с Беном Стиллером в главной роли. Каждая из них имела большой успех в мировом прокате.

В фильмах также снимались Робин Уильямс, Эми Адамс, Оуэн Уилсон и другие. После покупки студии Fox компанией Disney, франшиза получила продолжение в виде анимационного фильма «Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра», вышедшего в 2022 году.

Расскажите друзьям