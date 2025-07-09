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Звезды «Бестолковых» Пол Радд и Джереми Систо воссоединятся в фильме «Rain Reign»

Фото: paulrudd_

Звезды культового фильма «Бестолковые» Пол Радд и Джереми Систо вновь снимутся вместе, на этот раз — в фильме «Rain Reign» («Царство дождя») по мотивам романа Энн М. Мартин. Об этом сообщил Deadline.

Главную роль в ленте исполнит Феличе Какалетрис, известная по «Переполненной комнате». Она сыграет нейроотличную 12-летнюю девочку Роуз, воспитанную переменчивым отцом-одиночкой. Последнего сыграет Систо.

По сюжету, в городе, где живут герои, случается шторм. Он вынуждает героиню Какалетрис отказаться от привычного распорядка дня и отправиться на поиски пропавшей собаки Рейн. Помогать девочке в этом берется ее дядя, в роли которого в фильме появится Радд.

Путешествие, согласно описанию картины, испытает стойкость Роуз и поставит перед ней невозможный выбор между собственными потребностями и правильным решением. Автором фильма выступит Эрика Берк Росса. Она уже завершила съемки ленты, на которых выступила режиссером и сценаристкой.

«Что меня тронуло в романе Энн — и вдохновило на экранизацию „Царства дождя“ — так это история семьи Ховард, которая разрывала порочный круг травм и находила надежду в трудностях. Для меня суть истории заключается в том, что даже в самые тёмные моменты самые глубокие проявления героизма часто оказываются самыми тихими проявлениями доброты», — поделилась Росса.

В актерский состав «Царства дождя» вошли Гретхен Мол, Кристен Фицджеральд, Си Джей Цилсон, Мэри Стюарт Мастерсон и Джереми Дэвидсон. Разрабатывают проект компании With a Twist, Long Odds, Rainbow Goat Production, City Hill Arts и Ley Line Entertainment.

Продюсерами фильма выступают Сильвер и Джули Радд, Джонатан Лим и Робин Джонас, Тереза Пейдж и Берк Росса. Исполнительными продюсерами картины стали Роберт и Мишель Смигель, Коллин де Вир, Анита Бхатия, Тим Хедингтон, Риган Кирни, Стивен Вегнер, Систо, Натали Марчиано, Батия Парнасс, Лиз Уэйд и Чейз Коулман.

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