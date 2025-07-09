Звезды «Бестолковых» Пол Радд и Джереми Систо воссоединятся в фильме «Rain Reign»

По сюжету, в городе, где живут герои, случается шторм. Он вынуждает героиню Какалетрис отказаться от привычного распорядка дня и отправиться на поиски пропавшей собаки Рейн. Помогать девочке в этом берется ее дядя, в роли которого в фильме появится Радд.