Снуп Догг выпустил клип о Telegram с отсылками к Павлу Дурову

Снуп Догг выпустил клип «Gifts», посвященный подаркам в Telegram. В музыке используются звуки из мессенджера, такие как уведомление о новом сообщений или входящий звонок.
В тексте трека есть отсылки к Telegram и его создателю ― например, про 100 детей Павла Дурова. Там также упоминается фраза «Digital Resistance» («Цифровое сопротивление»), которую использовали во время митингов против блокировки Telegram в России в 2018 году.
В ролике показывают коллекцию NFT-подарков, созданную в коллаборации с рэпером. Судя по всему, вскоре она появится в Telegram.
В начале мая Снуп Догг завел канал в Telegram. Недавно рэпер призвал Павла Дурова перестать делать детей. «Ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — написал он в соцсети X. Основатель Telegram ответил: «чтобы понять догга, нужно самому быть доггом», и предложил продолжить общение в Telegram, где он готов поделиться советами с рэпером.