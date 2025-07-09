В Индии собака спасла от оползня 67 человек

В индийской деревне Сиятхи в штате Химачал-Прадеш собака спасла от гибели 67 человек. Она начала громко лаять незадолго до того, как оползень разрушил дома. Об этом сообщает The Independent.
Ночью 30 июня пятимесячный щенок, которого приютили всего несколько недель назад, разбудил лаем хозяина. Мужчина увидел большую трещину в стене, через которую в дом затекала вода.
Он взял собаку и разбудил всех соседей, предупредив их об опасности. Спустя несколько минут грязь и обломки накрыли дома — уцелели лишь немногие постройки.
Спасенные жители укрылись в храме Найна-Деви. Власти штата предоставили пострадавшим экстренную помощь в размере 10 000 рупий (примерно 115 долларов) на семью.
С 20 июня в штате Химачал-Прадеш как минимум 78 человек погибли из‑за последствий проливных муссонных дождей ― наводнений и оползней. Округ Манди, где находится разрушенная деревня, пострадал сильнее всего. За чуть больше чем две недели здесь произошло 16 оползней, более 150 дорог оказались заблокированы, а сотни домов повреждены или разрушены.