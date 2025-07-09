Киностудия Горького станет больше в два раза после модернизации

Строительные работы уже сейчас идут на двух площадках — в Валдайском проезде и на улице Сергея Эйзенштейна. На Валдайском проезде снесли все старые корпуса, которые «морально и физически устарели и не использовались под съемки кино уже много-много лет», поделился Собянин.