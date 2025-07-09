Киностудия Горького станет больше в два раза после модернизации

Киностудия Горького увеличится более чем в два раза в ходе модернизации. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что площадь киносудии достигнет 100 тыс. квадратных метров. «Современные высокотехнологичные павильоны позволят реализовывать проекты любой сложности», — пообещал глава города.
Строительные работы уже сейчас идут на двух площадках — в Валдайском проезде и на улице Сергея Эйзенштейна. На Валдайском проезде снесли все старые корпуса, которые «морально и физически устарели и не использовались под съемки кино уже много-много лет», поделился Собянин.
«Заново отстраиваем студийный комплекс мирового уровня. В нем будет 10 павильонов, Центр визуальных технологий, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, захвата движения, гримерки и многое другое», — добавил мэр.
Основаные работы планируют завершить в конце 2025 года. После этого Киностудия Горького, как подчеркнул Собянин, «станет частью Московского кинокластера мирового уровня». Помимо нее, в кластер войдут кинопарк, кинозавод и сеть кинотеатров, а также цифровая киноплатформа и кинокомиссия.
«Реализуем масштабный проект „Москва — город кино“, который включает модернизацию существующих объектов и создание новой инфраструктуры, а также развитие специальных сервисов для увеличения объёмов производства качественного киноконтента международного уровня», — пояснил градоначальник.
Власти столицы надеются, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% российского кино.