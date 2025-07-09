Названы страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью

Платформа Remote.com опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Он охватил 60 государств с крупнейшими экономиками. Их оценили по таким параметрам, как оплачиваемый отпуск, льготы по материнству, минимальная зарплата, здравоохранение, безопасность и уровень счастья.