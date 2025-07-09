Названы страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью

Платформа Remote.com опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Он охватил 60 государств с крупнейшими экономиками. Их оценили по таким параметрам, как оплачиваемый отпуск, льготы по материнству, минимальная зарплата, здравоохранение, безопасность и уровень счастья.
Первую строчку вновь заняла Новая Зеландия, где работникам полагается 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого отпуска по беременности и родам.
За ней следует Ирландия, в которой есть система всеобщего здравоохранения и высокие минимальные зарплаты. Замыкает тройку Бельгия ― здесь одна из самых высоких минимальных зарплат в Европе и хорошие соцгарантии.
В первую десятку также вошли Германия, Норвегия, Дания, Канада, Австралия, Испания и Финляндия. Семь из десяти стран в топ-10 европейские. Россия оказалась на 43-й строчке.
Платформа Remote.com занимается глобальными HR-решениями и помогает компаниям нанимать сотрудников по всему миру. Рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью она публикует с 2023 года.