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Названы страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью

Фото: Chris Spiegl/Unsplash

Платформа Remote.com опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Он охватил 60 государств с крупнейшими экономиками. Их оценили по таким параметрам, как оплачиваемый отпуск, льготы по материнству, минимальная зарплата, здравоохранение, безопасность и уровень счастья.

Первую строчку вновь заняла Новая Зеландия, где работникам полагается 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

За ней следует Ирландия, в которой есть система всеобщего здравоохранения и высокие минимальные зарплаты. Замыкает тройку Бельгия ― здесь одна из самых высоких минимальных зарплат в Европе и хорошие соцгарантии.

В первую десятку также вошли Германия, Норвегия, Дания, Канада, Австралия, Испания и Финляндия. Семь из десяти стран в топ-10 европейские. Россия оказалась на 43-й строчке.

Платформа Remote.com занимается глобальными HR-решениями и помогает компаниям нанимать сотрудников по всему миру. Рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью она публикует с 2023 года.

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