К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй» в продаже появится «Примирительное постельное белье»

Mattel представила куклу Барби с диабетом 1-го типа
Названы страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью
В Испании женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц
Концерты Найка Борзова и L’One, лекции и викторины: как «Серебряный дождь» отметил 30-летие
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун против фейк-ньюс в тизере четвертого сезона «Утреннего шоу»
Сидни Суини рассказала, что не против сняться в сиквеле «Барби»
В Геленджике впервые с 2022 года заработает аэропорт
Правительство одобрило законопроект, разрешающий сплошные вырубки лесов на Байкале
Росавиация разрешила Nordwind совершать рейсы из Москвы в Северную Корею
«Звук» запускает подкаст Никиты Забелина «Резонанс 2.0» о российской электронной сцене
Okko начал съемки спин-оффа «Манюни» про детство Ба
У главы Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана прошел обыск
Московское метро дойдет до Троицка к 2030 году
Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП
Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден
Онлайн-кинотеатру Max вернули прежнее название
Последний концерт Black Sabbath и Оззи Осборна собрал более 190 млн долларов на благотворительность
Режиссер «Сумерек» после успеха получила от студии мини-кексы, в то время как мужчинам дают машины
Wildberries откроет ПВЗ на архипелаге Шпицберген
Мультфильм «Гарфилд» получит продолжение. К озвучке вернется Крис Пратт
«Известия»: рост цен на такси в Москве за год доходит до 70%
Сценаристы «И просто так» дважды убили одного героя. Поклонники призвали закрыть сериал
Вышел тизер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси» о прообразе клоуна Пеннивайза из «Оно»
Реже-Жан Пейдж снимется в экранизации «Funny You Should Ask» Элиссы Суссман
Джонни Депп впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей»
Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа
Японская компания начала создавать картины на основе мозговых волн людей
Звезда «Форс-мажоров» получила главную роль в медицинском сериале «Best Medicine»

К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй» в продаже появится «Примирительное постельное белье»

Фото: пресс-материалы

К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй», которая состоится 10 июля в Okko, в продаже появится «Примирительное постельное белье». Его выпустит сеть магазинов «Стокманн», рассказали «Афише Daily» представители компаний.

Комплект, как утверждают его создатели, «идеально дополнит атмосферу уюта и комфорта спальни и наверняка поможет еще глубже погрузиться в невероятные события нового сезона „Открытого брака“».

В набор премиального белья войдут две наволочки 50×70 см, пододеяльник 150×210 см и простыня 240×250 см. Все предметы выполнены из сатина глубоких синих тонов с полоской. Купить их можно будет в универмагах сети в Москве и Петербурге, а также на сайте и в приложении «Стокманна».

1/2
2/2

В проекте «Открытый брак. Акт второй» будет восемь эпизодов. В них расскажут историю пары Агнии и Саши, которые после 16 лет брака узнают об измене друг друга. Герои не готовы экспериментировать со свободными отношениями и не хотят идти на примирение.

«Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием „Открытая семья“», — говорится в синопсисе.

Главные роли во втором сезоне шоу исполнили Юлия Александрова и Павел Деревянко. В роли Василисы предстала Равшана Куркова. Актерский состав дополнили Артем Ткаченко и Екатерина Вилкова.

«Открытый брак. Акт второй» создавали сценаристы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая в этот раз также выступила в качестве режиссера. Художником-постановщиком проекта стала Мария Петрова, оператором — Дмитрий Бределев, продюсерами — Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.

Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko летом 2023 года. В нем главные роли исполнили Антон Васильев и Марина Александрова. Режиссером выступил Иван Китаев («Бывшие», «Без правил»).

Расскажите друзьям