К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй» в продаже появится «Примирительное постельное белье»

К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй», которая состоится 10 июля в Okko, в продаже появится «Примирительное постельное белье». Его выпустит сеть магазинов «Стокманн», рассказали «Афише Daily» представители компаний.
Комплект, как утверждают его создатели, «идеально дополнит атмосферу уюта и комфорта спальни и наверняка поможет еще глубже погрузиться в невероятные события нового сезона „Открытого брака“».
В набор премиального белья войдут две наволочки 50×70 см, пододеяльник 150×210 см и простыня 240×250 см. Все предметы выполнены из сатина глубоких синих тонов с полоской. Купить их можно будет в универмагах сети в Москве и Петербурге, а также на сайте и в приложении «Стокманна».
В проекте «Открытый брак. Акт второй» будет восемь эпизодов. В них расскажут историю пары Агнии и Саши, которые после 16 лет брака узнают об измене друг друга. Герои не готовы экспериментировать со свободными отношениями и не хотят идти на примирение.
«Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием „Открытая семья“», — говорится в синопсисе.
Главные роли во втором сезоне шоу исполнили Юлия Александрова и Павел Деревянко. В роли Василисы предстала Равшана Куркова. Актерский состав дополнили Артем Ткаченко и Екатерина Вилкова.
«Открытый брак. Акт второй» создавали сценаристы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая в этот раз также выступила в качестве режиссера. Художником-постановщиком проекта стала Мария Петрова, оператором — Дмитрий Бределев, продюсерами — Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.
Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko летом 2023 года. В нем главные роли исполнили Антон Васильев и Марина Александрова. Режиссером выступил Иван Китаев («Бывшие», «Без правил»).