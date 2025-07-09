К премьере драмеди «Открытый брак. Акт второй» в продаже появится «Примирительное постельное белье»

«Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием „Открытая семья“», — говорится в синопсисе.