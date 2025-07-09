В Испании женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц

Испанка Мария Хосе Фустер собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц. В ней 15485 предметов, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Фустер занимается коллекционированием более 50 лет. В ее собрании — расписные подставки для яиц, подставке в виде животных, например, лошади, а также модели с изображением таких персонажей как Гарфилд, Супермен и Бетти Буп.
Собрание Марии можно было увидеть в июле 2023 года в общественном центре в ее родном городе Кампо. Это была первая столь крупная выставка для Фустер. В данный момент 1143 предмета из ее коллекции выставлены в музее.