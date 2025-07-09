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В Испании женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц

Фото: Guinness World Records

Испанка Мария Хосе Фустер собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц. В ней 15485 предметов, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фустер занимается коллекционированием более 50 лет. В ее собрании — расписные подставки для яиц, подставке в виде животных, например, лошади, а также модели с изображением таких персонажей как Гарфилд, Супермен и Бетти Буп.

Фустер описала все свои находки в блоге. В нем можно найти информацию о каждом дизайне. В другом блоге испанка также перечислила всех людей, которые внесли вклад в ее коллекцию.

Собрание Марии можно было увидеть в июле 2023 года в общественном центре в ее родном городе Кампо. Это была первая столь крупная выставка для Фустер. В данный момент 1143 предмета из ее коллекции выставлены в музее.

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