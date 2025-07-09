Концерты Найка Борзова и L’One, лекции и викторины: как «Серебряный дождь» отметил 30-летие

Радиостанция «Серебряный Дождь» отпраздновала 30-летие большим фестивалем под открытым небом. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
28 июня на площадке у Останкинской башни прошел праздник 100.1% Live — его название отсылает к частоте вещания «Серебряного Дождя». Все началось с сетов диджеев Lay-Far и Паши Корейца — постоянных резидентов радиостанции. Затем на сцене появился шаман с ритуальным танцем (возможно, именно он вызвал в этот день хорошую погоду).
Приветственное слово произнесли генеральный продюсер «Серебряного дождя» Виктор Набутов и ведущая Дарья Гордеева. После этого на сцену вышел весь коллектив, который исполнил песню о своей радиостанции.
Генпродюсер Викор Набутов
Выступление шамана
Выступление коллектива «Серебряного дождя»
В «гостиной Серебряного Дождя» прошли лекции Лены Шаровой, Игоря Наумова, Маши Кравченко и других спикеров, а рядом шли интеллектуальные баттлы от Михаила Довженко.
С концертами выступили давние друзья радиостанции ― The Soul Surfers, Settlers, Pompeya, Найк Борзов и L’One. С наступлением темноты Останкинская башня окрасилась в фирменные цвета «Серебряного дождя», а на сцену вышел Kito Jempere Orchestra со звездным составом в лице Тоси Чайкиной, Даниила Брода, Паши Артемьева, Антона Севидова, артистов Blizkey и Rosalia. Музыканты исполнили с гостями в формате караоке хиты последних 30 лет. На финальных аккордах «Forever Young» к ним присоединился весь состав «Серебряного дождя» с благодарственными словами слушателям.
L’One
Kito Jempere Orchestra и Артем Севидов
Rozalia
Pompeya
Settlers
Найк Борзов
Фестиваль длился более 6 часов и собрал свыше 12 тыс. человек. Это стало рекордной цифрой и для мероприятий радиостанции, и для площадки Останкино Openair.