Концерты Найка Борзова и L’One, лекции и викторины: как «Серебряный дождь» отметил 30-летие

С концертами выступили давние друзья радиостанции ― The Soul Surfers, Settlers, Pompeya, Найк Борзов и L’One. С наступлением темноты Останкинская башня окрасилась в фирменные цвета «Серебряного дождя», а на сцену вышел Kito Jempere Orchestra со звездным составом в лице Тоси Чайкиной, Даниила Брода, Паши Артемьева, Антона Севидова, артистов Blizkey и Rosalia. Музыканты исполнили с гостями в формате караоке хиты последних 30 лет. На финальных аккордах «Forever Young» к ним присоединился весь состав «Серебряного дождя» с благодарственными словами слушателям.