Юра Борисов официально получил роль в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино

Борисов планирует сняться не только в новом проекте Гуаданьино, но и в режиссерском дебюте актрисы Эмили Мортимер. Актера утвердили на роль поэта, влюбленного в британсекую студентку, в фильме «Деннис». Также он появится в сериале Netflix «Анна Каренина».