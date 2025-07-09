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Юра Борисов официально получил роль в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино

Фото: Cre Film

Российский актер Юра Борисов получил роль в фильме «Artificial» («Искусственный») Луки Гуаданьино. Эту информацию официально подтвердили создатели картины, сообщил Variety.

Ленту выпустит студия Amazom MGM. Она описывается как «комедийная драма, действие которой просиходит в мире искусственного интеллекта». Сценарий фильма написал Саймон Рич.

Он же стал продюсером проекта вместе с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс. Какую роль исполнит Борисов, пока не уточняется.

Ранее СМИ утверждали, что Борисов снимется в картине вместе с Эндрю Гарфилдом («Новый человек-паук», «Время жить») и Моникой Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный», «Топ Ган: Мэверик»).

По информации медиа, фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.

Борисов планирует сняться не только в новом проекте Гуаданьино, но и в режиссерском дебюте актрисы Эмили Мортимер. Актера утвердили на роль поэта, влюбленного в британсекую студентку, в фильме «Деннис». Также он появится в сериале Netflix «Анна Каренина».

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